Dybala-Psg, la Joya ha finalmente deciso il suo futuro. La Juventus prende tempo e valuta la situazione: la scelta spiazza tutti e a Torino è caos.

E’ un vero e proprio caos quello che sembrerebbe esserci a Torino in casa Juventus. Il tutto ruota attorno alla situazione di Paulo Dybala, con la Joya che continua a rimanere in uscita dal club bianconero ma allo stesso tempo preoccupa e non poco tifosi ed allenatore. L’offerta del Psg ha fatto prendere una decisione importante al ragazzo: i bianconeri come l’hanno presa?

Dybala Psg, offerta Calciomercato Juventus: decisione ufficiale

All’argentino classe 1993 è stata fatta pervenire un’offerta importante da parte del Paris Saint-Germain, ma il ragazzo avrebbe letteralmente rispedito al mittente il tutto: vuole continuare a giocarsi le sue carte alla corte di Maurizio Sarri, il quale tuttavia non dovrebbe farlo più rientrare nei piani della squadra.

Il suo stipendio, tuttavia, è davvero importante ed è per questo che si cercano nuovi acquirenti per Dybala. Manchester United e Tottenham rimangono quindi opzioni percorribili e tutto sommato appetibili, ma il costo del suo cartellino spaventa e non poco i nuovi acquirenti provenienti dalla Premier League.

Insomma, la situazione è piuttosto intricata ed il rischio è che il ragazzo classe 1993, ex Palermo, rimanga nella sua “prigione dorata” della Juventus per un anno intero prima di capire quale sarà il suo futuro. Perdere una stagione rimanendo in panchina, tuttavia, non è un’opzione percorribile, o non dovrebbe esserlo, per un talento cristallino come Dybala.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK