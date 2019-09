Eriksen alla Juventus: tutto passa dalle mani di Paul Pogba. Questa è l’ultima indiscrezione di calciomercato: i dettagli e le ultimissime news sull’affare.

Il suo nome è stato uno dei nomi più caldi del calciomercato Juventus d’estate e lo sarà anche in inverno, a gennaio: Eriksen ed il suo contratto in scadenza stanno attirando non poco l’attenzione dei più importanti top club d’Europa ma il giocatore del Tottenham deve prendere la sua decisione. Il Real Madrid è una pista caldissima ed i Blancos sono in vantaggio sulla Vecchia Signora, ma tutto dipenderà dal futuro di Pogba.

Eriksen e Pogba alla Juventus, Calciomercato: il piano di Paratici

Insomma, sembra proprio che i due calciatori, rispettivamente di proprietà degli Hotspur e del Manchester United, siano legati da un sottile filo rosso.

Da una parte c’è il ragazzo danese in scadenza di contratto che il Tottenham rischia seriamente di perdere a zero, mentre dall’altra c’è il francese campione del mondo, vecchio pallino di Fabio Paratici che tuttavia è nel mirino di Zidane che lo vede come top player in Liga.

La Juve al momento osserva e sta a guardare, nella speranza che qualcosa cambi. I dirigenti della Vecchia Signora sono consapevoli del fatto che l’uno escluderà l’acquisto dell’altro, ma allo stesso tempo dovranno capire quale dei due è più funzionale alla causa.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK