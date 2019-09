Federico Bernardeschi lascia la Juve oppure no? Le ultimissime news di calciomercato su di lui vedono Sarri decidere del suo futuro: l’indiscrezione.

Il futuro di Federico Bernardeschi è ancora tutto da scrivere ma qualcuno ha già deciso per lui: si tratta di Maurizio Sarri. L’allenatore della Juventus, infatti, avrebbe già scelto quale sarà il destino -calcisticamente parlando- dell’esterno d’attacco classe 1994, che quest’anno sta facendo molta fatica a trovare spazio all’interno della formazione bianconera.

Bernardeschi lascia la Juve? Calciomercato: Sarri lo valuta

L’allenatore, insieme alla società bianconera, si è data un girone di tempo per valutare l’effettiva centralità del ragazzo ex Fiorentina all’interno del progetto bianconero.

A differenza di quanto si pensava in estate, infatti, Bernardeschi non è considerato un titolare inamovibile sulle fasce, dove Cristiano Ronaldo e Douglas Costa stanno dominando in lungo e in largo, concedendo poco spazio agli altri.

Sarri, quindi, valuterà circa fino a gennaio l’andamento del ragazzo e poi valuterà il da farsi: il giocatore della Nazionale, quindi, ha le ore contate e, se non convincerà società e tecnico a rimanere, potrebbe essere il nome numero uno sulla lista dei partenti di Fabio Paratici, che nel mercato invernale avrà molto da fare sul fronte cessioni.

Il prezzo del giocatore, del resto, è molto alto: per meno di 40 milioni di euro il ragazzo non si muove, forte di un’età ideale per fare il salto di qualità, un contratto in essere ancora molto lungo e, soprattutto, tanto, tantissimo talento che, purtroppo, alla Vecchia Signora si è visto soltanto a sprazzi.

