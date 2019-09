Rocco Commisso attacca la Juventus? La frecciata del presidente della Fiorentina su Federico Chiesa potrebbe essere rivolta ai bianconeri: il retroscena.

Arrivano nuove parole del presidente della Fiorentina, il patron Rocco Commisso, riguardo a Federico Chiesa e la Juventus. Svelato un importante retroscena di calciomercato per poi lanciare una frecciata probabilmente ai bianconeri ed al mondo degli agenti in generale: il nuovo patron dei Viola, che ha preso il posto dei Della Valle, non le ha mandate a dire.

Commisso attacca la Juventus? Le parole su Chiesa

L’uomo ha dichiarato che, sebbene ogni qual volta che veda Chiesa in Nazionale e con il suo club lo emozioni, qualcuno vuole fargli del male. Il riferimento potrebbe essere sia al suo entourage oppure alla Juve, la quale ha sempre considerato un obiettivo concreto il ragazzo classe 1997.

Il presidente ha poi proseguito dicendo che non si aspettava che gli agenti avessero così tanto potere nelle trattative, per poi svelare un importante retroscena di calciomercato proprio riguardante il prodotto del settore giovanile Viola.

Secondo le sue parole, la Vecchia Signora non avrebbe mai alzato la cornetta e fatto una telefonata per acquistarlo, così come nessun altro club.

Sarà vero oppure no? Non lo sappiamo ma una cosa è certa: l’uomo ha mantenuto la sua promessa fatta ai tifosi durante il ritiro trattenendo, anche contro la sua volontà che era quella di andare altrove, Federico Chiesa.

