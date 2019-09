De Ligt in Nazionale lancia un segnale davvero importante alla Juventus per il futuro ma anche per il presente: il gesto del giovane difensore.

De Ligt è tornato dalla Nazionale dove era impegnato con la sua Olanda nelle qualificazioni ai prossimi Europei. La sua rappresentativa, che ha vinto entrambe le partite giocate, ha convinto sempre più: 4-2 alla Germania e 4-0 all’Estonia sono due risultati importantissimi, arrivati anche e soprattutto grazie al difensore della Juventus che è stato un indiscusso protagonista.

De Ligt, segnale alla Juventus in Nazionale

Il segnale più importante, però, il difensore centrale classe 1999 lo ha lanciato ai bianconeri, grazie a due prestazioni da vero e proprio top player. Dopo le indecisioni e la prestazione convincente a metà contro il Napoli, la pausa per le Nazionali ha riconsegnato a Maurizio Sarri un giocatore in piena forma.

Sabato pomeriggio contro la Fiorentina ci sarà bisogno anche e soprattutto di lui per poter fare bene e portare a casa altri 3 punti: tutta la squadra crede in lui e nel suo talento.

Al netto di un tempo fisiologico di adattamento, necessario, il ragazzo dovrà dimostrare di valere l’investimento effettuato e, soprattutto, tutto il suo valore.

