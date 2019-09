Federico Bernardeschi lascia la Juventus a gennaio? Le ultime news di calciomercato parlano di un calciatore furioso per le scelte di Maurizio Sarri.

Federico Bernardeschi potrebbe lasciare presto la Juventus. Il giocatore classe 1994, infatti, quest’anno era chiamato a compiere il salto di qualità tra le fila dei bianconeri ma le scelte di Maurizio Sarri non lo stanno premiando: il ragazzo, infatti, non sta trovando spazio e questo non renderebbe il giocatore sereno.

Bernardeschi lascia la Juventus, Calciomercato: calciatore furioso!

Il motivo di questa rabbia, che si tramuterebbe in preoccupazione, da parte del giovane calciatore della Nazionale starebbe nel fatto che, con il nuovo modulo, avrebbe potuto trovare spazio all’interno delle rotazioni del tecnico.

Così, però, fino ad ora non è stato e sabato pomeriggio contro la sua ex squadra, la Fiorentina, difficilmente partirà dal primo minuto. Sarri, infatti, continuerà probabilmente a preferirgli Douglas Costa da una parte e Cristiano Ronaldo dall’altra.

Questa scelta porterebbe già a gennaio ad una cessione il giocatore a lasciare la Juventus alla ricerca di una formazione in cui troverebbe più spazio.

Al momento, però, non ci sono tante squadre interessate a lui dopo che in estate il Manchester United aveva provato a fare un sondaggio per lui, ma le richieste della società di Corso Galileo Ferraris erano davvero elevate: per meno di 50 milioni di euro il ragazzo non si sarebbe mosso e così è stato.

A gennaio le cose cambieranno? Staremo a vedere che cosa accadrà.

