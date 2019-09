Calciomercato Juventus, Havertz molto più che un’idea

Kai Havertz è il nome nuovo per il centrocampo della Juventus. Il giovane classe 1999 del Bayer Leverkusen è diventato un pupillo di Paratici.

Il Bayer Leverkusen sarà uno degli avversari della Juventus nel girone di Champions League. Il primo ottobre e l’undici dicembre sono le date delle due sfide. Queste ultime potrebbero diventare la grande occasione per parlare di mercato. I bianconeri avrebbero infatti messo gli occhi su un giovane di proprietà della società tedesca.

Calciomercato Juventus, Havertz nel mirino: i dettagli

Si tratterebbe del giocatore classe 1999 Kai Havertz, centrocampista tedesco. Quest’ultimo ha stupito per le sue qualità e capacità e si prepotentemente preso la mediana del club teutonico. Paratici se ne sarebbe innamorato e avrebbe deciso di puntarci con decisione. Bisognerà però fare i conti con la concorrenza di alcuni top club europei. Infatti Real Madrid e Bayern Monaco, ma anche Chelsea e Borussia Dortmund, avrebbero messo gli occhi sul ventenne. Il giocatore ovviamente dovrà confermare quanto di buono fatto vedere lo scorso anno, ma le sensazioni sembrano essere più che positive.

La Juventus potrebbero però avere un asso nella manica. Infatti le due sfide con il Bayer, oltre che per visionare da vicino Havertz, potrebbero essere l’occasione per sferrare l’assalto decisivo. Un colpo per il futuro: il tutto potrebbe essere descritto in questo modo.

Gianpiero Farina

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK