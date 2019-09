Calciomercato Juventus, pronto asse con il Tottenham: scambio in arrivo

L’asse tra Juventus e Tottenham potrebbe diventare caldissimo nel mese di gennaio. Bianconeri e inglesi potrebbe imbastire un vero e proprio scambio.

Il gong è già suonato da dieci giorni, ma le trattative di mercato in casa Juventus continuano. E, secondo quanto riportato dalla stampa britannica, sarebbe sempre più caldo l’asse con il Tottenham. Le due società potrebbero impostare uno scambio che vedrebbe protagonisti due veri e proprio big.

Calciomercato Juventus, scambio con il Tottenham in arrivo?

Uno dei nomi potrebbe essere quello di Paulo Dybala. L’argentino è sicuramente tenuto in considerazione da Maurizio Sarri, che però non lo considera un titolarissimo. Ed è per questo che l’ex Palermo potrebbe partire addirittura a metà stagione. Resterebbe sempre calda la pista che porterebbe al Psg, ma starebbe prendendo sempre più corpo l’ipotesi Spurs. Pochettino infatti avrebbe messo il 25enne nella sua lista dei desideri. Ed ecco che il Tottenham potrebbe inserire nell’affare il cartellino di Eriksen. Il contratto del 27enne danese scadrà nel giugno del 2020. I londinesi non vorrebbero perderlo a zero e potrebbero così utilizzarlo come pedina di scambio. Il classe 1992 è per di più un profilo assolutamente gradito in casa Juventus. Bisognerebbe però fare i conti con la concorrenza, rappresentata in primis dal Real Madrid. Infatti, stando a quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, gli spagnoli potrebbero virare sull’ex Ajax nel caso in cui fallisse l’obiettivo Pogba. Insomma, tutto appare in evoluzione. Quattro mesi per trasformare le idee in qualcosa di concreto.

Gianpiero Farina

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK