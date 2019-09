Cristiano Ronaldo sta creando un problema importante alla Juventus: a rivelarlo è Marco Belinazzo. Ecco le sue parole: Andrea Agnelli è molto preoccupato.

A rivelarlo è il noto giornalista nonché massimo esperto in finanza che ha parlato a Radio Punto Nuovo della situazione economica della Juventus e dei problemi che Cristiano Ronaldo sta creando sul bilancio. Andrea Agnelli è molto preoccupato, così come Exor.

Cristiano Ronaldo e Juventus: ci sono problemi

Il giornalista ha infatti dichiarato che era noto ai bianconeri ormai da tempo che la prima parte della gestione economica di CR7 sarebbe stata molto dispendiosa, appesantendo e non poco le casse della Vecchia Signora.

Stando a quanto riporta Belinazzo, infatti, nei bilanci semestrali di Exor la situazione appare piuttosto chiara a tal punto che il monte ingaggi continua ad alzarsi ed è molto più alto rispetto a quello dell’anno scorso.

Per questo motivo la Juventus, spiega l’esperto, ha oltre 120 milioni di euro relativi ai costi operativi in più ed è difficile che arrivi al pareggio di bilancio. Come è noto, infatti, i bianconeri si dovranno necessariamente presentare davanti alla UEFA nel 2021 con due bilanci, quello del 2018 e 2019, in rosso e per questo motivo l’obiettivo della Vecchia Signora è quello di tirare la cinghia entro il 2020, anno in cui ci potrebbero essere non pochi problemi.

Staremo a vedere che cosa accadrà ma purtroppo è avvenuto quello che tutti si aspettavano e che, alcuni sostengono, possa essere la causa del divorzio tra la Juve e Beppe Marotta. La gestione di Cristiano Ronaldo, insomma, sta creando parecchi problemi.

