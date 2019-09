Dani Alves rivela un retroscena inaspettato di calciomercato. Il calciatore brasiliano ha infatti rivelato che avrebbe potuto tornare alla Juventus.

Aneddoto davvero curioso di Dani Alves che ha rivelato in un’intervista davvero inaspettata ha rivelato un retroscena che ha fatto storcere il naso ai tifosi bianconeri che si avevano fino ad oggi un buon ricordo del terzino brasiliano: le sue parole, ecco perchè ha rifiutato di tornare a Torino ed ha scelto il San Paolo.

Dani Alves rivela: “Potevo tornare alla Juventus”

Il giocatore, oggi tornato in Brasile al San Paolo, ha confessato che avrebbe potuto tornare tra le fila della Vecchia Signora oppure al Barcellona, ma poi quando si è chiesto che apporto gli avrebbero potuto dare questi due club, soprattutto in relazione ai Mondiali 2022, il ragazzo ha quindi deciso di andare in questa squadra.

Dani Alves, quindi, dopo essersi svincolato dal Psg, ha rifiutato la Juventus ma allo stesso tempo ha scelto non solo pensando al suo bene ma anche e soprattutto per il fatto che, probabilmente, in Italia, in Serie A, difficilmente avrebbe trovato spazio soprattutto dopo l’arrivo di Danilo.

