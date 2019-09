Eriksen alla Juventus è l’affare del giorno: ora dice la sua anche Pochettino che dice la sua e si esprime sul futuro del ragazzo al Tottenham.

Il giocatore degli Hotspur, che è in scadenza di contratto con il club inglese, è finito nel mirino di moltissimi club, complice anche e soprattutto il suo contratto in scadenza a giugno 2020. La Juventus è in prima linea sul giocatore ma a dire la sua adesso è l’allenatore del ragazzo danese, Pochettino, che ribalta tutta la situazione ed apre un interessante scenario sul futuro.

Eriksen alla Juventus, Calciomercato: parla Pochettino

L’uomo ha dichiarato che per loro Eriksen è e rimane un giocatore importante e che è felice, per quello che sa, nella sua squadra attuale, il Tottenham. Inoltre il tecnico ha sottolineato come il ragazzo sia un giocatore importante e che non vorrebbero privarsene dal momento che è molto apprezzato e felice.

Allo stesso tempo, però, ha confessato che “se può giocare, lo farà” come ad indicare l’ipotesi che qualcosa sia comunque successo tra il ragazzo, l’entourage e la società.

I bianconeri intanto, così come il Real Madrid, Barcellona e Psg, sono in agguato in attesa di capire come evolverà la situazione nella speranza, da parte della Vecchia Signora, che il giocatore scelga la Serie A.

