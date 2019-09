Infortunio Nainggolan, il centrocampista ha riportato un problema muscolare che lo porterà a saltare la sfida contro il Parma.

Il centrocampista non sappiamo quanto rimarrà ancora fermo ai box. Alcuni parlano di stagione a rischio, ma sono solo voci.

Infortunio Nainggolan, problema muscolare per il ninja

Infortunio Nainggolan, si parla per lui di un problema muscolare non proprio specificato in tempistiche e modi. Salterà sicuramente la sfida Parma-Cagliari di domenica. Saranno effettuati presto degli esami strumentali per capire cosa è accaduto e quanto starà fuori.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK