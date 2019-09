Nell’ultimo allenamento svolto dalla Juventus, Maurizio Sarri sembra aver voluto rivalutare un centrocampista fuori progetto: titolare con la Fiorentina?

Sembrava essere ormai fuori dal progetto dopo l’esclusione dalla lista Champions e le parole che sono seguite a questa clamorosa estromissione. Adesso, però, Emre Can potrebbe rientrare clamorosamente nel progetto della Juventus e non solo: sabato contro la Fiorentina Maurizio Sarri potrebbe farlo partire addirittura titolare.

Juventus, Emre Can titolare con la Fiorentina? Sarri ci pensa

Il turco infatti quest’oggi è stato provato accanto a Pjanic e Rabiot nel 4-3-3 del tecnico bianconero. Il motivo di questa scelta potrebbe essere il fatto che questi giocatori hanno usufruito della settimana per lavorare molto intensamente alla Continassa a differenza dei Nazionali come Matuidi, che sono stati in giro per il mondo con le proprie rappresentative.

Questa settimana a stretto contatto ed a ranghi ridotti sembra aver quindi convinto il tecnico toscano a dare una prima chance di mettersi in mostra all’ex centrocampista classe 1994 del Liverpool, il quale ormai sembrava totalmente fuori dal progetto bianconero dopo le frasi di delusione post taglio dalla lista per l’Europa.

Fiorentina-Juventus per lui potrebbe quindi essere davvero una grandissima occasione per mettersi in mostra e dimostrare a tutti che si sono sbagliati nel tagliarlo fuori: basterà un’ottima prestazione? Staremo a vedere.

