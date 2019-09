Meunier non rinnova con il Psg, Calciomercato: Juventus alla finestra

Meunier è un nome che da tempo è in orbita Juventus. Il belga non dovrebbe rinnovare con il Psg. Il futuro sarà in bianconero?

Thomas Meunier è senza alcun dubbio uno dei nomi più caldi e chiacchierati quando si parla di calciomercato. Il belga è da tempo nel mirino della Juventus, che avrebbe provato a prenderlo anche nell’ultima sessione di calciomercato, terminata il 2 settembre. Erano infatti forti le voci e le indiscrezioni che parlavano di un possibile scambio tra bianconeri e Psg con De Sciglio che sarebbe dovuto sbarcare a Parigi. L’idea non si è trasformata in qualcosa di concreto, ma il terzino è sempre nei piani dei piemontesi.

Thomas Meunier non rinnova con il Psg, Calciomercato: la Juventus ci pensa

Il 28enne infatti non rinnoverà il suo contratto con il Paris Saint-Germain. Questo scadrà il 30 giugno del 2020 e quindi il classe 1991, già dal mese di gennaio, sarà libero di accordarsi con qualsiasi altra squadra. I transalpini l’hanno pagato sette milioni di euro, ma lo perderanno con molta probabilità a zero, facendo così una minusvalenza. Ed è per questo che il club transalpino potrebbe aprire alla cessione tra soltanto quattro mesi. Un affare che potrebbe chiudersi per una cifra attorno ai tre milioni di euro. La Juventus senza alcun dubbio ci penserà. Paratici resta alla finestra ed è pronto a sferrare l’assalto decisivo. Meunier potrebbe davvero essere il colpo invernale della Juventus. La trattativa è pronta a entrare definitivamente nel vivo. Sarà lui il colpo per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Sarri?

Gianpiero Farina

