Neymar alla Juventus, i tifosi del Psg hanno le idee molto chiare sul futuro del talentuoso esterno brasiliano: l’accoglienza dice tutto.

Un’accoglienza peggiore di questa non poteva esserci per Neymar al Psg. I tifosi dei francesi, infatti, hanno dichiarato di avere pronti degli striscioni piuttosto forti per il talentuoso ragazzo brasiliano che aveva già espresso da tempo il suo desiderio di andare via: la Juventus è una delle opzioni per l’ex Barcellona.

Neymar alla Juventus, Calciomercato: i tifosi lo insultano

I tifosi del Psg non hanno infatti gradito l’atteggiamento del ragazzo che dovrebbe tornare regolarmente in campo nel prossimo week-end. Le peripezie estive, però, non sono state affatto dimenticate.

Tra fischi, insulti, cori e striscioni l’accoglienza dei tifosi del Paris Saint-Germain per Neymar sembra essere tutto fuorché felice nei suoi confronti: un segnale in più per cambiare aria, magari già a gennaio?

Difficile che questo accada ma, se la situazione diverrà ingestibile, un suo addio in inverno sarà pressoché inevitabile.

