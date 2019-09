Paul Pogba alla Juventus è un affare possibile, soprattutto dopo che una concorrente si è tirata all’improvviso indietro virando verso un altro obiettivo.

Il destino di Paul Pogba è sempre più vicino a quello della Juventus, le cui strade potrebbero clamorosamente incontrarsi nuovamente nella prossima stagione. Il ragazzo francese del Manchester United, che era l’obiettivo numero uno del Real Madrid per il centrocampo, adesso si vede improvvisamente sedotto ed abbandonato dai Blancos che hanno virato verso un altro obiettivo.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: il Real Madrid molla la presa

Il francese campione del mondo adesso è sempre più vicino ai bianconeri che avranno sicuramente più campo aperto per poter fare la propria trattativa, dal momento che i Blancos di Zidane hanno virato decisamente verso un altro giocatore: stiamo parlando di Kanté del Chelsea, che è salito improvvisamente in cima alle liste di gradimento.

Come avrà reagito il ragazzo a questa notizia, che tuttavia è ancora tutta da confermare e che riporta Calciomercato.it? Al momento non lo sappiamo ma una cosa è certa: Fabio Paratici è attento e studia attentamente lo scenario di calciomercato per garantire alla Juve uno dei centrocampisti più forti al mondo che ritornerebbe nel club che l’ha lanciato.

Allo stesso tempo Ngolo Kante potrebbe essere un acquisto importante per rinforzare dal punto di vista fisico e della corsa un club in cui, oggettivamente, ci sono davvero poche persone che corrono sacrificandosi per la squadra.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK