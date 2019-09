Paul Pogba è nel mirino della Juventus e le ultimissime mosse di calciomercato sono molto chiare dei bianconeri, ma Perez ha le idee molto chiare.

Il Manchester United non cede Pogba. Questa è la frase catartica che arriva da Florentino Perez, presidente del Real Madrid che è molto interessato al francese campione del Mondo con la Francia. La Juventus, quindi, apprende questa notizia dall’uomo numero uno del club con cui avrebbe potuto far partire un’asta.

Pogba Juventus, Calciomercato: Manchester United non lo cede

Se è vero che i Red Devils non hanno intenzione di cedere il ragazzo, è altrettanto vero che molto dipenderà dalle condizioni economiche che il club interessato, Blancos o Vecchia Signora che sia, presenterà sul tavolo alla compagine militante in Premier League.

Al momento il ragazzo è valutato qualcosa come 100 milioni di euro, cifra assolutamente al di fuori della portata della Juve che ha i conti in rosso a causa di Cristiano Ronaldo.

Discorso diverso certamente per il Real che, tuttavia, non sembrerebbe essere disposto ad arrivare a questa cifra dopo alcune stagioni tra alti e bassi del francese che, tuttavia, nell’ultima annata è parso senz’altro in crescita.

Se fossero vere le parole di Florentino Perez, però, nessuno avrebbe alcuna speranza.

