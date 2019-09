Calciomercato Juventus, Douglas Costa come Piquè: ecco perché

Divertente siparietto su Instagram, che ha visto come protagonista Douglas Costa. Ecco il post pubblicato dal brasiliano della Juventus.

Non solo costanti e continue voci di mercato che lo hanno visto e lo vedono ancora oggi protagonista. Douglas Costa, rimasto alla Juventus dopo esser stato accostato più volte al Manchester United, ha voluto mettere a tacere le indiscrezioni riguardanti un suo compagno di squadra.

Douglas Costa, siparietto divertente su Instagram

Un divertente siparietto, apparso sul suo profilo Instagram, ha infatti visto come protagonista il brasiliano e Paulo Dybala, che in molti vedono sempre più lontano dalla Juventus. “Se queda“, ossia “Rimane” ha scritto il buon Douglas, accompagnando il tutto con una faccina sorridente. Insomma, un messaggio chiaro quello postato dal sudamericano, che ha imitato Piquè. Quest’ultimo infatti aveva postato un messaggio simile per Neymar quando era rimasto al Barcellona.

Una foto che non può che tranquillizzare i tifosi della Juventus, preoccupati per il destino e il futuro della Joya. Il messaggio di Douglas Costa non può non essere interpretato come un vero e proprio indizio di mercato. Sono però ancora tante le voci che vorrebbero l’argentino con le valigie in mano.. Secondo la stampa inglese, Tottenham e Psg sarebbero i club interessati. Ma oggi il popolo bianconero è un po’ più tranquillo. Parola di un compagno di squadra.

Gianpiero Farina

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK