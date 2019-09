De Ligt in panchina in Fiorentina Juventus? Dietro al difensore olandese classe 1999 potrebbe non essere titolare: dietro di lui un giovane scalpita.

A poco più di un giorno dalla sfida di sabato pomeriggio alle ore 15:00 tra Fiorentina e Juventus, dalla Continassa arriva una voce che potrebbe destabilizzare e non poco l’animo dei tifosi: De Ligt, infatti, potrebbe clamorosamente partire dalla panchina. Dietro di lui, infatti, c’è un giovane neo acquisto che scalpita.

De Ligt in panchina? Fiorentina Juventus: Demiral scalpita

Demiral è rimasto a Torino, alla Continassa, per tutto questo tempo a lavorare e cercare di mettere in difficoltà Sarri e sempre esserci riuscito. Sarà lui titolare contro i gigliati oppure no? Staremo a vedere, ma dopo le prestazioni fatte di alti e bassi contro il Napoli De Ligt non è sicuro di partire titolare.

Difficile, invece, che Daniele Rugani possa rientrare in questa corsa dal momento che nelle gerarchie del tecnico toscano, accanto a Bonucci, fino a poco tempo fa la prima scelta era Chiellini, la seconda proprio l’olandese mentre la terza Demiral.

L’ex Sassuolo sta convincendo tutti a suon di prestazioni importanti in allenamento e tanto, tantissimo sacrificio. Ci sarà la sua occasione oggi?

