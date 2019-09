La sfida con la Fiorentina sarà la prima in panchina per Maurizio Sarri. L’allenatore della Juventus potrebbe optare per qualche sorpresa di formazione.

Sarà il match tra Fiorentina e Juventus a dare il via alla terza giornata di Serie A. Quella del Franchi sarà la prima partita sulla panchina bianconera per Maurizio Sarri. E quest’ultimo potrebbe schierare una formazione con qualche sorpresa inattesa.

Fiorentina Juventus probabili formazioni, Sarri medita qualche sorpresa a centrocampo

Le probabili formazioni di Fiorentina Juventus ci dicono che il reparto in cui potrebbe esserci una piccola rivoluzione dovrebbe essere il centrocampo. Due i ballottaggi che saranno sciolti soltanto all’ultimo momento: quello tra tra Matuidi e Ramsey e quello tra Khedira ed Emre Can. In mediana l’unico insostituibile appare quindi essre Pjanic, mentre ai suoi lati potrebbero cambiare gli uomini. Questioni di caratteristiche e probabilmente anche di modo di approcciare la partita.

Per il resto invece non dovrebbero esserci particolare novità. A partire dal modulo, che sarà il confermatissimo e l’intoccabile 4-3-3. Douglas Costa, Higuain e Cristiano Ronaldo formeranno con ogni probabilità il tridente offensivo. In difesa spazio alla coppia di centrali composta da Bonucci e de Ligt. Out De Sciglio, dal 1′ dovrebbe esserci Danilo.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira/Emre Can, Pjanić, Matuidi/Ramsey; Douglas Costa, Higuaín, Cristiano Ronaldo.

Gianpiero Farina

