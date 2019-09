Lindelof alla Juventus, Calciomercato: una rivale si mette in mezzo!

Lindelof alla Juventus è una strada che a gennaio potrebbe aprirsi improvvisamente ma nelle ultime ore arriva una news di un inserimento di una rivale.

Quanti nodi da sciogliere in casa Manchester United, con il club dei Red Devils che deve fare fronte a parecchi problemi, da De Gea a Lingard fino ad arrivare a Victor Lindelof, difensore centrale svedese che piace e non poco alla Juventus ed a molti club internazionali. I bianconeri però si apprestano ad un altro scontro di calciomercato con l’Inter che sembra volersi inserire.

Lindelof alla Juventus, Calciomercato: scontro con l’Inter è totale!

Lo scontro è davvero totale tra Inter e Juventus per Lindelof, con il ragazzo che sta anche valutando l’ipotesi, remota, di accettare un rinnovo quadriennale con la società inglese il quale è piuttosto oneroso.

Niente da fare: il ragazzo vorrebbe cambiare aria per provare un’esperienza nuova, ma Solskjaer starebbe facendo non poche pressioni sul club per blindare il ragazzo. Ci riuscirà?

Staremo a vedere ma intanto Paratici e Marotta stanno premendo per un nuovo scontro sul mercato per l’ex giocatore del Benfica, che è particolarmente appetibile in quanto il contratto scadrà il 30 giugno 2021.

Il giocatore infatti sarebbe ottimo per la Juve già a gennaio per sostituire Chiellini e lasciar partire con più tranquillità Rugani verso nuovi lidi.

