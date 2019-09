Bernardeschi entra in campo, Fiorentina Juventus: come è stato accolto?

Federico Bernardeschi è entrato in campo all’Artemio Franchi: come è stato accolto dai tifosi Viola? Il giocatore fa il riscaldamento e va in panchina.

Non è stata certamente dei migliori l’accoglienza di Federico Bernardeschi. I tifosi della Fiorentina, sua ex squadra prima di trasferirsi proprio alla Juve, è stata piuttosto emblematica: fischi assordanti per lui, con una parte della curva Fiesole che gli ha urlato “figlio di p*****a”.

Bernardeschi, accoglienza Fiorentina Juventus: fischi e insulti per lui

Il ragazzo classe 1994, che è entrato in campo per il riscaldamento, non è stato decisamente accolto bene a Firenze come spesso accade agli ex di turno tanto amati.

In Fiorentina Juve il giocatore nativo di Carrara partirà dalla panchina ma siamo sicuri che se entrerà in campo gli insulti ed i fischi non mancheranno affatto.

