Fiorentina Juventus probabili formazioni, un dubbio per Sarri

Fiorentina Juventus probabili formazioni, andiamo a vedere quali sono state le scelte di Vincenzo Montella e Maurizio Sarri.

Ecco i possibili schieramenti:

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella Ger., Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng, Ribery. All. Montella

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Fiorentina Juventus probabili formazioni, le decisioni di Sarri

Le probabili formazioni di Fiorentina Juventus ci raccontano molto di una partita che vede i bianconeri tornare in campo dopo la sosta per le nazionali. C’è grande attesa per un match che promette di regalare sorprese.

Tra i bianconeri la sorpresa potrebbe essere il debutto da titolare in questa stagione di Emre Can. Il tedesco è stato messo fuori dalla lista Champions da Maurizio Sarri e dovrebbe giocare titolare nella sfida di oggi al posto di Sami Khedira.

Le scelte viola

Quali sono le scelte dei viola? Vincenzo Montella lancia una squadra molto giovane con l’esperienza davanti di Ribery e Boateng. In difesa Milenkovic sarà il perno con Lirola a destra, calciatore spagnolo passato dalla primavera dei bianconeri. Davanti ci sarà il talento di Federico Chiesa.

