Fiorentina Juventus streaming, diretta live segui la partita online

Fiorentina Juventus streaming, diretta live della partita online. Come si potrà seguire la partita dell’Artemio Franchi con fischio d’inizio alle 15.00.

La possibilità di guardare la partita sul web sarà proposta da Sky Go, applicazione che però è ovviamente a disposizione solo degli abbonati al satellite. Sky Go si può eseguire su pc, tablet e smartphone e scaricare da Google Android o App Store iOS.

Fiorentina Juventus streaming, potremo seguire la partita in diretta streaming. Una gara importante che permetterà ai bianconeri di tornare in casa dopo la sosta per arrivata per le gare di qualificazione a Euro 2020 delle nazionali.

C’è grande attesa dopo la vittoria delle prime due di campionato e l’imminente inizio della Champions League quando i bianconeri affronteranno l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone in trasferta.

Ecco le probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella Ger., Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng, Ribery. All. Montella

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Dove guardare la partita

Fiorentina Juventus si potrà seguire alle ore 15.00 su Sky e Sky Go. La partita è dunque a disposizione degli abbonamenti della televisione satellitare. Sarà così possibile seguire le gare della squadra bianconera ospite allo Stadio Artemio Franchi di Firenze in questa atipica gara che si disputerà alle ore 15.00.

