Infortunio Buffon, si è fatto male prima di Fiorentina Juventus? Il portiere della Nazionale potrebbe avere avuto qualche problema fisico: l’indiscrezione.

L’indiscrezione ci arriva direttamente dall’Artemio Franchi dove, durante il riscaldamento pre-partita dei bianconeri, tra i giocatori scesi in campo non compare Gianluigi Buffon, sebbene sia regolarmente presente all’interno della distinta fornita a tutti i giornalisti.

Infortunio Buffon, Fiorentina Juventus: cos’è successo?

Al momento non sappiamo se il portiere ex Psg, ritornato quest’anno a Torino dopo un anno in Francia, si sia fatto male e sia infortunato, ma questa potrebbe essere la spiegazione per il fatto che non è presente in campo per il consueto riscaldamento.

Stanno facendo gli esercizi in campo, infatti, soltanto Szczesny e Pinsoglio, mentre di Buffon non c’è proprio traccia: sarà infortunato oppure no? Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

