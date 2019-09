Pagelle Inter Udinese, i voti: Sensi sempre più decisivo, follia De Paul

Pagelle Inter Udinese, tutti i voti dell’anticipo serale della terza giornata di Serie A 2019-2020. Sensi è sempre più decisivo, ma De Paul la fa grossa.

L’Inter ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo. Terza vittoria consecutiva per gli uomini di Antonio Conte, che volano a punteggio pieno. L’Udinese, che ha disputato una buona mezz’ora, è stata penalizzata dall’espulsione di De Paul. Andiamo ad analizzare i voti e le pagelle della sfida di San Siro:

Pagelle Inter Udinese, tutti i voti

Handanovic 6,5

Godin 7

Skriniar 6,5

de Vrij 6,5

Candreva 6

Barella 5

(46′ Gagliardini 6)

Brozovic 6

Asamoah 6

Sensi 7,5

Politano 6,5

(79′ Sanchez s.v.)

Lukaku 5,5

(65′ Lautaro Martinez 6)

Le pagelle di Inter Udinese ci portano ora ad analizzare i voti della squadra allenata da Igor Tudor:

Musso 6,5

Becao 5,5

De Maio 6

Opoku 6

Stryger Larsen 6

Jajalo 5,5

(71′ Barak 5,5)

Walace 5,5

(80′ Mandragora s.v.)

Fofana 5,5

Sema 6

(80′ Pussetto s.v.)

De Paul 4,5

Lasagna 5

Pagelle Inter Udinese, top e flop partita: i migliori e i peggiori

A San Siro si sono affrontate due squadre totalmente differenti e con obiettivi ben diversi. I padroni di casa hanno l’obiettivo di provare a dare fastidio alla Juventus e al Napoli, candidandosi al ruolo di prima rivale dei bianconeri. I friulani invece puntano a una salvezza tranquilla.

C’era sicuramente grande attesa attorno a Romelu Lukaku, vero e proprio colpo nel mercato estivo dei nerazzurri. È lui ora il padrone dei reparto offensivo dei meneghini dopo l’addio non poco burrascoso di Mauro Icardi. Fari puntati però anche su Sensi, in grandissime condizioni. In casa Udinese tutte le attenzioni erano invece rivolte su De Paul, stella dell’undici bianconero, che si è però fatto espellere con un gesto a dir poco folle e senza senso.

Insomma, le pagelle di Inter Udinese vanno lette un po’ in questo senso. I voti infatti raccontano di una partita dove sono stati soprattutto i singoli, nel bene e nel male, a fare la differenza.

Gianpiero Farina

