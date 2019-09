Szcsesny durante il cooling breack di Fiorentina Juventus si è scusato con i compagni: il gesto del portiere dopo gli errori nei retropassaggi.

Retoscena davvero curioso durante il primo cooling breack di Fiorentina Juve con i bianconeri che si sono ritrovati a cerchio ed hanno tranquillizzato il portiere polacco autore di alcuni errori durante il primo tempo nei retropassaggi: i gesti di Pjanic e Danilo.

Szczesny si scusa, Fiorentina Juve: il gesto del portiere

Il portiere ex Roma si è scusato per gli errori commessi durante il primo che avevano quasi portato alle reti di Chiesa e Ribery. Pjanic su tutti però gli ha dato il “pugno” in segno di compattezza.

A ruota lo hanno fatto anche tutti gli altri compagni che hanno visto il ragazzo in difficoltà e l’hanno tranquillizzato, con Sarri che nel frattempo ha dato indicazioni a tutti in maniera forsennata.

Un gran bel gesto dei bianconeri che nei momenti di difficoltà in campo hanno dimostrato sempre grande compattezza e spirito di squadra. Certi errori grossolani però non possono più capitare.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK