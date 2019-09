Video Inter Udinese highlights: immagini, gol e sintesi della partita

Video Inter Udinese: gli highlights e le immagini di tutte le azioni salienti della partita. Clicca qui per vedere la sintesi.

Tre vittorie su tre per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri staccano così la Juventus, volando a 9 punti e diventando la capolista solitaria, quantomeno per 24 ore. L’Udinese va ko e paga a cara prezzo soprattutto l’espulsione di De Paul, arrivata al 35′ del primo tempo. Dopo il rosso all’argentino infatti per i nerazzurri il match è sembrato molto più agevole e in discesa, dopo una prima mezz’ora tutto sommato combattuta ed equilibrata. Insomma, a fare la differenza, sia nel bene che nel male, sono stati i singoli.

A San Siro è andato in scena un match che ha visto di fronte due squadre con due obiettivi totalmente differenti e opposti. I nerazzurri vogliono sognare in grande sotto la guida di Antonio Conte e l’inizio di stagione non può che far ben sperare. I friulani invece, che sono partiti alla grande battendo il Milan ma sono poi caduti in casa contro il Parma, puntano a un campionato tranquillo. Entrambe le squadre sembrano comunque avere dei margini importanti di crescita, puntando soprattutto su alcuni singoli interessanti, come Sensi da una parte e Lasagna dall’altra. Questi giocatori saranno senza alcun dubbio due tra gli assoluti protagonisti di questa Serie A.

Nel video gol highlights di Inter Udinese potrete vedere tutte le azioni salienti della partita e la sintesi di un match che, nonostante si sia appena alla terza giornata, può acquisire una grande importanza per il proseguo della stagione.

