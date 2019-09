Atletico Madrid Juventus probabili formazioni, Maurizio Sarri può cambiare ancora passo alla sua squadra con sorprese.

I bianconeri arrivano alla gara del Wanda Metropolitano con alcuni dubbi non di poco conto. I problemi fisici di Douglas Costa, Miralem Pjanic e Danilo fanno tremare il tecnico che potrebbe essere costretto a dei cambi non indifferenti. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.

Atletico Madrid Juventus probabili formazioni: Sarri cambia tutto

Atletico Madrid Juventus probabili formazioni, andiamo a vedere quali sono le principali novità. Intanto in difesa potrebbe esserci spazio per la difesa a tre con Bonucci al centro tra De Ligt e Rugani. Una scelta fatta per l’infortunio di Danilo e per correggere la corsia destra.

Sulle fasce vedremo da un lato Alex Sandro e dall’altro Juan Cuadrado. In mezzo al campo in cabina di regia ci sarà Rodrigo Bentancur, con Miralem Pjanic che difficilmente recupererà. Ai suoi fianchi spazio ancora una volta a Blaise Matuidi e Sami Khedira. Davanti Cristiano Ronaldo sarà assistito dalla tecnica di Federico Bernardeschi con in panchina Gonzalo Higuain.

Gli schieramenti

Juventus (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bonucci, de Ligt; Cuadrado, Khedira, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Bernardeschi, Ronaldo

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso; Koke, Saul, Llorente, Lemar; Felix, Diego Costa.

