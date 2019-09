Dybala via dalla Juventus, scuro in volto a Firenze

Dybala via dalla Juventus? Al momento sembra essere più di una possibilità col calciatore che in tre gare ha giocato appena 15 minuti.

Difficile capire quello che accadrà, ma sicuramente la situazione è molto particolare. Il calciatore argentino era decisamente scuro in volto alla fine della gara contro la Fiorentina. Eravamo presenti in mixed zone e l’abbiamo visto piuttosto scosso, senza quel sorriso che ce lo aveva fatto vedere tra i giocatori più simpatici negli incontri con la stampa. Il rapporto con Sarri non decolla visto che il tecnico nel suo 4-3-3 non lo vede proprio. Difficile dunque pensare anche a un reinserimento se non con un cambio di modulo.

Dybala però è destinato a rimanere a Torino fino a gennaio. Impossibile pensare a una rescissione come accadrà per Mario Mandzukic, visto anche il prezzo pagato per prenderlo nel 2015 dal Palermo.

Il ragazzo può attirare diverse società importanti visto come è cambiata la regola della Champions League. Infatti anche dovesse giocare nei gironi con la Juventus poi potrà vestire la maglia di un altro club nella fase ad eliminazione diretta.

