Verona Milan formazioni ufficiali: Giampaolo ritrova Piatek

Verona Milan formazioni ufficiali: Marco Giampaolo fa qualche cambiamento nell’undici titolare, ritrovando l’uomo più importante del suo attacco.

Il Milan va a far visita al Verona nel match che chiuderà la domenica della terza giornata di Serie A. I rossoneri cercano il secondo successo stagionale in campionato, dopo la vittoria casalinga con il Brescia. Occhio però al Verona, che prima della sosta ha collezionato ben quattro punti, arrivati grazie al pareggio con il Bologna e all’1-0 sul campo del Lecce.

Verona Milan formazioni ufficiali: ritorno importante per Giampaolo

Marco Giampaolo decide di rilanciare Piatek. Sarà il polacco quindi a guidare l’attacco del Milan nel consueto 4-3-2-1 del tecnico ex Sampdoria. In difesa il perno è come sempre Alessio Romagnoli, coadiuvato da Musacchio.

Juric si affida al 3-4-2-1, lanciando Stepinski. L’attaccante ex Chievo potrebbe essere la vera sorpresa del match, avendo il compito di caricarsi sulle spalle la manovra offensiva dei padroni di casa.

Ecco le formazioni ufficiali della gara:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski. All. Juric.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Castillejo; Piatek. All. Giampaolo.

Gianpiero Farina

