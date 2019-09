Verona Milan streaming, diretta live: segui la partita online

Verona Milan streaming, diretta live della partita online. Come si potrà seguire la partita dello stadio Bentegodi, che inizierà alle 20:45.

Verona Milan chiuderà la domenica della terza giornata di Serie A 2019/2020. Si affrontano due squadre ancora difficili da capire e da leggere, ma la sfida potrebbe essere molto interessante e da seguire fino all’ultimo istante.

Gli uomini di Juric arrivano a questa partita con quattro punti in classifica. Un bottino davvero niente male per una neopromossa. Discorso diverso per la squadra di Giampaolo. I rossoneri sembrano un vero e proprio cantiere aperto e la vittoria con il Brescia non ha dato tante certezze.

Ecco le probabili formazioni del match del Bentegodi:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski. All. Juric.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Castillejo; Piatek. All. Giampaolo.

Verona Milan streaming, dove vedere la partita

Verona Milan sarà visibile suo canali Sky e attraverso l’app Sky Go, scaricabile sia su Ios che su Android. Il match tra scaligeri e meneghini si potrà seguire anche grazie a Now Tv, servizio di streaming on demand che permette di accedere ai contenuti della pay tv. La partita sarà comunque un’esclusiva della piattaforma targata Murdoch. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20:45. Gli uomini di Giampaolo sono attesi a una vera e propria prova del nome, mentre i padroni di casa cercano continuità. Il campo darà le sue sentenze.

Gianpiero Farina

