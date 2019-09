Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere in Ligue 1. Due le squadre transalpine interessate all’allenatore ex Juventus.

Il suo ciclo e la sua avventura alla Juventus è ormai terminato da qualche mese, ma il futuro di Massimiliano Allegri ancora non è ancora stato deciso. Il destino dell’ex bianconero potrebbe però essere in Ligue 1.

Allegri in Ligue 1, due squadre interessate

Infatti, secondo quanto riportato dall’emittente francese ‘Rmc’, il Monaco avrebbe sondato il terreno con il tecnico livornese. Sarebbe lui il prescelto in caso di divorzio con Jardim, che non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi e che sarebbe quindi già in bilico. Allegri avrebbe però gentilmente declinato l’offerta del club monegasco. Il tecnico livornese avrebbe in mente un’idea e un piano ben preciso e delineato, ossia quello di aspettare il Psg. D’altronde anche la posizione di Tuchel appare tutt’altro che solida e stabile. E chissà che il buon Max non possa avere la sua occasione per tornare finalmente ad allenare. Insomma, la Francia sarebbe pronta ad accoglierlo. Ma il desiderio dell’ex Juventus è quello di ritornare in grande stile, all’ombra della Torre Eiffel.

Gianpiero Farina

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK