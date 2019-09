Atletico Madrid Juventus, Matuidi: “Vogliamo fare risultato”

Il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi ha parlato a due giorni dalla sfida contro l’Atletico Madrid. Queste le sue parole.

Archiviato il pareggio con la Fiorentina, in casa Juventus si pensa al match di Champions League contro l’Atletico Madrid, in programma mercoledì. Tra i protagonisti della sfida del Wanda Metropolitano ci sarà senza alcun dubbio Blaise Matuidi.

Atletico Madrid Juventus, le parole di Matuidi

Il centrocampista francese dei bianconeri ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’. Queste le sue parole: “Conosciamo l’importanza delle partite di Champions League, ma noi andiamo a Madrid per cercare il risultato. Giocare in casa dell’Atletico non sarà una cosa facile. Noi però li conosciamo molto bene, perché li abbiamo affrontati molte volte. Vittoria finale? Tutto può succedere. Noi vogliamo fare qualcosa di grande, ma dobbiamo affrontare questa competizione partita dopo partita”.

Matuidi si è soffermato anche sulla tematica della lotta al razzismo: “Possiamo migliorare sotto questo punto di vista. Credo che sia un dovere. Bisogna combattere il razzismo, perché negli stadi non deve esserci. Oggi c’è tutto ciò che serve, a partire dalla tecnologia per punire queste persone che non hanno niente a che fare con il calcio e che penalizzano i tifosi venuti a vedere uno spettacolo“.

Gianpiero Farina

