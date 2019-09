Allarme rosso in casa bianconera in vista di Atletico Madrid Juventus. L’infortunio di Douglas Costa complica ulteriormente i piani di Sarri.

Allarme infortuni. Questo è quanto accade in casa bianconera in vista di Atletico Madrid Juventus. A due giorni dalla sfida del Wanda Metropolitano, anche l’assenza di Douglas Costa diventa cosa certa. Ma chi giocherà al posto del brasiliano? La lotta sembra essere ristretta prevalentemente a due giocatori.

Atletico Madrid Juventus probabili formazioni, chi al posto di Douglas Costa?

Atletico Madrid Juventus potrebbe essere infatti l’occasione per rilanciare dal primo minuto Paulo Dybala. L’argentino potrebbe partire così dall’inizio, giocando magari largo sulla sinistra. L’alternativa potrebbe essere rappresentata da Federico Bernardeschi. È stato proprio l’ex Fiorentina a sostituire Douglas Costa al Franchi al momento dell’infortunio di quest’ultimo.

L’undici titolare che affronterà l’Atletico Madrid dipenderà però anche dalle condizioni di un altro big, ossia Gonzalo Higuain. Anche il Pipita è infatti in dubbio per il match contro gli spagnoli allenati da Diego Pablo Simeone. L’ex Chelsea è alle prese con una botta alla coscia rimediata sabato pomeriggio. Da casa Juventus filtrerebbe comunque un cauto e leggero ottimismo. Ma chissà che alla fine che alla fine non siano Dybala e Bernardeschi a scendere in campo. Con buona pace di ballottaggi e preferenze. Ma con un’emergenza che diventerebbe sempre più preoccupante.

Gianpiero Farina

