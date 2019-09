Arrivano altre indiscrezioni sul calciomercato Juventus di quest’estate: Sarri, infatti, avrebbe bloccato una cessione importante al Milan.

Arriva una nuova indiscrezione di calciomercato a poche settimane dal termine della sessione estiva: la Juventus avrebbe potuto concretizzare un’importante cessione al Milan ma Maurizio Sarri ha bloccato tutto. Il nome in questione è quello di Juan Manuel Cuadrado: i motivi di questa scelta inaspettata.

Calciomercato Juventus: Sarri blocca cessione Cuadrado, perchè?

Il motivo di questa scelta potrebbe essere ricercato nel fatto che il colombiano rimane un’alternativa davvero importante ai titolarissimi, che nella mente del tecnico sono Douglas Costa, che si è infortunato e ne avrà per tanto tempo, e Cristiano Ronaldo.

In aggiunta a questo, un’altra possibile risposta potrebbe essere ricercata nella sua duttilità: il colombiano ex Chelsea, infatti, può essere schierato anche nel ruolo di terzino destro, che ha ricoperto soprattutto ad inizio carriera.

I numerosi infortuni che hanno martoriato i bianconeri in quest’ultimo periodo, da Pjanic a De Sciglio, richiedono una rosa lunga e di qualità, con ricambi all’altezza: Cuadrado è uno di questi.

Per questo motivo la cessione di Cuadrado al Milan è stata bloccata da Sarri, con la Juventus che si è trovata alla chiusura del calciomercato con un elemento in più da tenere in organico, ma molto utile all’allenatore.

