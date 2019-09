Antonio Conte non risparmi un’altra frecciata ai tifosi della Juventus nella vigilia del debutto in Champions con l’Inter.

A Torino ha fatto benissimo in Serie A, fallendo sempre in Europa e per questo i tifosi bianconeri hanno parlato spesso di lui come di un tecnico da campionato. Conte specifica: “Non mi sento di rispondere a chi dice così. Si vive di luoghi comuni. Ho giocato tre volte la Champions League. La prima con la Juventus non faceva un percorso così da molti tempi e siamo usciti ai quarti col Bayern Monaco. La seconda siamo usciti ai gironi, ma andati avanti in Europa League e col Chelsea quando la squadra era arrivata decima l’anno prima”.

Conte frecciata ai tifosi della Juventus: “Io tecnico da campionato?”

Continuano dunque le frecciatine dopo le parole contro Maurizio Sarri che si lamentava del caldo di Firenze e al quale ha rivolto: “Qualcuno deve stare calmo, ora sta dalla parte dei forti”. Si infiamma intanto l’attesa per l’inizio di novembre quando i bianconeri saranno a San Siro proprio per sfidare il loro passato.

