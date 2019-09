Anche Cristiano Ronaldo piange, il grande campione della Juventus è prima di tutto un grandissimo uomo e ha un cuore d’oro.

Il calciatore portoghese è stato intervistato da Good Morning Britain e ha parlato di suo padre: “La tristezza più grande per me è che non abbia mai visto quello che sono diventato, non sa nulla. Non mi ha mai visto ricevere i premi. La mia famiglia ha visto tutto, lui però niente”. Visibilmente commosso il ragazzo è scoppiato a piangere nel ricordo del padre deceduto ormai da molti anni.

‘He doesn’t see me receive awards.’

In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son’s success.

Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR

— Good Morning Britain (@GMB) September 16, 2019