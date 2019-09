Luciano Moggi è tornato a parlare di Juventus. L’ex direttore generale ha attaccato duramente Maurizio Sarri. Queste le sue parole.

Il nome di Luciano Moggi suscita sempre grandi ricordi nella memoria dei tifosi bianconeri. L’ex direttore generale della Juventus ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’. E non le ha mandate a dire a Maurizio Sarri.

Moggi, duro attacco a Maurizio Sarri

Moggi ha infatti attaccato duramente l’attuale tecnico della Vecchia Signora: “La sua abitudine è quella di trovare sempre e comunque scusanti. È un qualcosa che fa ovunque e questo è un male per il calcio. Ha fatto bene Conte a rispondergli in quel modo. Il caldo non valeva solo per la Juventus, ma anche per la Fiorentina, che tra l’altro ha giocato benissimo e molto meglio dei bianconeri“.

L’ex direttore generale ha voluto dire la sua anche sulla lotta scudetto e sull’introduzione della moviola in campo: “Chi vincerà il campionato? Credo che Napoli e Inter siano molto più vicine alla Juventus di quanto si pensi. I partenopei si sono rinforzati molto nell’ultimo mercato e hanno un grandissimo allenatore. Cosa penso dell’introduzione del var? Cancella tutte le polemiche. Essendo un mezzo meccanico che è comunque guidato dall’uomo, può avere delle anomalie come può averne l’arbitro. Io comunque non lo toglierei, perché è utile“.

Gianpiero Farina

