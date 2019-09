Mario Mandzukic all’Al Gharafa, il calciatore lascerà la Juventus con un colpo di calciomercato in uscita già oggi.

Secondo il Corriere di Torino pare che oggi potrebbe arrivare l’ok. Si parla di 10 milioni di euro e 6 al calciatore stesso. Il centravanti avrà così la possibilità di andare a chiudere la carriera in una squadra che gli consenta di giocare con maggiore continuità in una realtà nuova e sicuramente diversa.

Mandzukic all’Al Gharafa, Calciomercato Juventus: oggi ufficiale?

Mandzukic all’Al Gharafa ormai è fatta. Il calciatore croato non è stato convocato sabato scorso per la sfida dell’Artemio Franchi di Firenze con Fabio Paratici che aveva confermato questa possibilità esotica per lui. Al momento il calciatore non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

