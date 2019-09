Infortunio Pjanic, la Juventus lo recupera per l’Atletico Madrid in Champions League? Le ultime news sulle condizioni di salute e gli aggiornamenti.

Il bosniaco ci sarà o no in Champions League contro l’Atletico Madrid? Questa è la domanda amletica che si pongono moltissimi tifosi della Juventus, i quali stanno vivendo con apprensione queste ore che separano i bianconeri dall’esordio in Europa contro i Cholchoneros di Diego Pablo Simeone. Intanto arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni di salute: ci sarà o no?

Pjanic infortunio, Juventus: con l’Atletico Madrid ci sarà?

Secondo le ultimissime news, l’infortunio di Pjanic sembrerebbe essere molto meno grave del previsto a differenza di quello di Douglas Costa.

Per questo motivo il regista bosniaco dovrebbe stringere i denti ed essere regolarmente in campo contro l’Atletico Madrid mercoledì sera al Wanda Metropolitano in Spagna.

La sensazione, però, è che Maurizio Sarri non vorrebbe rischiarlo dal primo minuto: per questo motivo è molto probabile una sua partenza dalla panchina ed un ingresso a gara in corso.

Nella prima partita del girone, quindi, ci sarà spazio con tutta probabilità per Bentancur anche se l’ex Roma potrebbe stringere i denti e rischiare per essere della partita.

