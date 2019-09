Maurizio Sarri esonerato? I tifosi della Juventus rivogliono subito Massimiliano Allegri e ancora una volta si dimostrano incoerenti.

L’amore tra il tecnico e i supporter bianconeri non è mai decollato anche se è presto per fare dei bilanci. La società tira dritto verso il futuro, ma c’è da dire che siamo appena all’inizio del campionato e che comunque l’ambiente, nonostante le smentite, sembra vivere di una grandissima confusione generale.

Sarri esonerato? I tifosi della Juventus rivogliono Allegri

I tifosi chiedono l’esonero di Sarri dopo una partita, dimostrando ancora una volta di essere incoerenti. Per cinque anni infatti avevamo sentito le critiche nei confronti del tecnico livornese, predicato di non giocare bene e di pensare troppo al risultato.

Oggi invece le cose sembrano essersi ribaltate e Sarri ha fatto riscoppiare l’amore per Allegri. Fatto sta che l’ex Milan è libero e ancora sotto contratto coi bianconeri per cui potrebbe anche tornare in via ipotetica. Impossibile pensare che la società decida di chiudere qui la questione dopo la forte presa di posizione dell’estate scorsa.

