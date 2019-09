Atletico Madrid Juventus Probabili Formazioni: una perdita pesante

Atletico Madrid Juventus Probabili Formazioni, prima giornata Champions League: un grande ex sarà assente in questa partita, una perdita importantissima.

Una grande assenza molto pesante tra le fila dei Cholchoneros non fa dormire sonni tranquilli l’allenatore degli spagnoli, Diego Simeone: stiamo parlando di Alvaro Morata, attaccante classe 1992 con un passato di due stagioni in bianconero.

Atletico Madrid Juventus Probabili Formazioni: un’assenza pesante

Atletico Madrid Juventus probabili formazioni: Il giocatore, prodotto del settore giovanile del Real Madrid, non era stato convocato nemmeno per la prima di campionato in Liga, dove l’Atletico è stato sconfitto pesantemente dalla Real Sociedad.

Stando alle ultimissime news in nostro possesso, per la prima di Champions League ci sarà spazio per un 4-4-2 per i padroni di casa con Oblak in porta, Trippier e Hemoso terzini, con Savic e Gimenez in mezzo.

A centrocampo Koke e Lemar saranno lei ali, con Saul e Llorente in mezzo. In avanti invece Felix e Diego Costa saranno le due punte.

La Juve risponde con un 4-3-3 dove ci sono pochi dubbi, con Szczesny sarà tra i pali, Cuadrado esterno basso di difesa a destra favorito su Danilo, Bonucci e De Ligt confermati in mezzo ed Alex Sandro a completare il reparto.

A centrocampo Pjanic in cabina di regia, con Rabiot e Khedira ai suoi lati, mentre in attacco nel tridente Bernardechi e Ronaldo saranno le ali, con Higuain in mezzo punta centrale.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso; Koke, Saul, Llorente, Lemar; Felix, Diego Costa. All. Diego Pablo Simeone

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardesch, Higuain, Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda)

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK