Calciomercato Juventus, Dybala firma in settimana

Il calciomercato Juventus potrebbe subire un colpo di scena inatteso col rinnovo di Paulo Dybala in questa settimana.

Il Corriere di Torino sottolinea come i bianconeri starebbero pensando di prolungargli il contratto dal 2022 al 2023 con adeguamento da 7.5 milioni di euro a 10. Un rinnovo importante che permetterebbe alla società di avere anche maggiore importanza in caso di vendita.

Calciomercato Juventus, domani intanto in panchina

Il calciomercato Juventus riempie le pagine, con la notizia del rinnovo di Paulo Dybala ma oggi è già giorno di vigilia per la Champions League. Domani infatti i bianconeri saranno pronti a scendere in campo per giocare la gara contro l’Atletico Madrid. Attenzione però perché il calciomercato non finisce davvero mai.

