Conferenza Sarri Streaming, Atletico Madrid Juventus: live, in diretta

Conferenza Sarri Streaming, alla vigilia di Atletico Madrid Juventus parla il mister. Seguiamolo live, in diretta.

Il tecnico è tornato in panchina dopo la polmonite e ora è pronto a dare spessore alla sua squadra dopo un inizio di stagione in cui era stato costretto a fermasi per motivi di salute. Oggi racconterà le sue emozioni e lo seguiremo live.

La conferenza di Sarri alla vigilia di Atletico Madrid Juventus ci racconterà una partita dove potrebbero esserci delle sorprese importanti. Scopriremo se Miralem Pjanic è recuperato al 100%, calciatore che è uscito acciaccato dall’Artemio Franchi.

Anche Gonzalo Higuain aveva preso una botta e sarà importante capire la sua condizione. Inoltre c’è da capire anche chi sostituirà Douglas Costa che rispetto a loro due sa già che starà fuori dal campo di gioco almeno un mese per il problema al flessore.

Le probabili formazioni

Ecco gli schieramenti della gara:

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso; Koke, Saul, Llorente, Lemar; Felix, Diego Costa.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Ronaldo, Higuain.

