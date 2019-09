Cristiano Ronaldo lascia la Juventus, Calciomercato: passo indietro per lui?

Cristiano Ronaldo lascia la Juventus: la bomba di calciomercato vuole CR7 lontano dalla Serie A l’anno prossimo per tornare in un vecchio club.

La bomba arriva direttamente dalla Spagna, in particolare da Dario Gol, e di conseguenza è da prendere con le pinze. Tuttavia se fosse vera sarebbe davvero uno smacco per i bianconeri che perderebbero così il suo fenomeno per antonomasia: secondo questa fonte, infatti, il portoghese vorrebbe tornare al Manchester United.

Cristiano Ronaldo lascia la Juventus, Calciomercato: torna allo United?

Cristiano Ronaldo lascia la Juventus per tornare al Manchester United? In Spagna ne sono certi nonostante il suo contratto con i bianconeri scada il 30 giugno 2022, quindi tra 2 anni e mezzo.

E’ una news di calciomercato da prendere con le pinze tuttavia un fondo di verità potrebbe esserci: come è noto,infatti, CR7 è colui che per distacco percepisce lo stipendio più alto tra i bianconeri ed in tutta la Serie A.

Inoltre, fattore non marginale, il bilancio della famiglia Agnelli anche quest’anno sarà in rosso, il che complicherebbe e non poco la situazione legata al Fair Play Finanziario: insomma, una cessione dell’ex Real Madrid garantirebbe alla Vecchia Signora di respirare dal punto di vista dei conti.

Una sua cessione in un club economicamente sano come quello dei Red Devils garantirebbe ampio respiro e, soprattutto, soldi da reinvestire subito in operazioni più economicamente convincenti in chiave mercato. Staremo a vedere che cosa accadrà e se la voce verrà confermata.

