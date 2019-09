Infortunio Douglas Costa, quando torna in campo? Le ultime

L’infortunio di Douglas Costa è stata una vera e propria tegola in casa Juventus. Ma quando tornerà in campo l’esterno brasiliano?

Tegola. Non esiste probabilmente parola migliore per descrivere l’infortunio di Douglas Costa. La Juventus targata Maurizio Sarri aveva infatti nell’esterno brasiliano uno dei suoi pilastri imprescindibili e fondamentali. Già nella sfida di domani contro l’Atletico Madrid occorrerà però trovare delle soluzioni alternative. Bernadeschi e Dybala sono senza alcun dubbio in pole per la sostituzione, soprattutto per questione di caratteristiche.

Infortunio Douglas Costa, ecco quando tornerà in campo il brasiliano

Il comunicato diffuso ieri dalla società bianconera ha confermato in gran parte le brutte sensazioni avute fin da sabato, quando il 29enne è stato costretto a lasciare il campo nei primissimi minuti della sfida contro la Fiorentina. “Lesione muscolare di medio grado al muscolo semimembranoso della coscia destra“: questo quanto apparso sul sito della Juventus sulle condizioni fisiche di Douglas Costa. A preoccupare è però soprattutto il fatto che quest’ultimo si sottoporrà tra 15 giorni a ulteriori controlli e test medici per conoscere l’evoluzione dell’infortunio.

Quindi è molto probabile che il giocatore verdeoro starà fermo per almeno un mese. Difficile quindi rivederlo in campo prima della sosta di ottobre. Juventus-Bologna potrebbe essere quindi il match dove tornerà l’ex Bayern Monaco. Molto più probabile però che farà il suo ritorno nel match di Champions League contro il Lokomotiv Mosca. La Juventus aspetta. Douglas Costa è una pedina fondamentale.

Gianpiero Farina

