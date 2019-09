Chi sarà la vincente della Champions League 2020? Difficile dirlo ora, ma di certo i tifosi della Juventus sperano nel successo.

Le quote non mettono la squadra di Maurizio Sarri tra le favorite per il successo finale, ma le regalano comunque un buon viatico verso il successo finale. I bianconeri hanno possibilità importanti, ma sorprende quella che è la favoritissima e cioè il Manchester City di Pep Guardiola che nella sua storia non ha mai superato nemmeno i quarti di finale.

Vincente Champions League 2020, la favorita vi sorprenderà

Vincente Champions League 2020 la Juventus? Al momento è la terza tra le favorite dai bookmakers, ma c’è la convinzione che il successo possa arrivare. Conta molto ovviamente il fattore Cristiano Ronaldo che in questa competizione è stato sicuramente il migliore della storia.

Il portoghese ha vinto tre Champions di fila con i blancos e altre due contro sempre con il Real e con il Manchester United. Vorrà dunque vincerla anche con i bianconeri. Sarà importante valutare però anche quello che accadrà nel corso della stagione, la Juventus ha già pagato dazio alla sfortuna con l’infortunio di Giorgio Chiellini.

