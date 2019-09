Atletico Madrid Juventus streaming, prima giornata dei gironi di Champions League: come seguire la partita in diretta tv e online.

Ci siamo, questa sera alle ore 21:00 inizia il cammino della Juve targata Maurizio Sarri in Champions League. L’avversario è davvero tosto e non sarà di certo un esordio facile: l’Atletico Madrid di Simeone, nonostante due assenze pesanti, venderà cara la pelle per partite con il piede giusto. Ecco come seguire la partita d’esordio dei bianconeri in diretta tv e streaming live.

Atletico Madrid Juventus streaming live: dove vedere la partita in diretta tv?

Potrete seguire la partita Atletico Madrid Juventus in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Football e Sky Sport. Questo match sarà in esclusiva sul satellite e non sarà visibile né su DAZN né su altre piattaforme: Atletico Juve in chiaro non sarà possibile seguirla.

Tutti i tifosi della Vecchia Signora e amanti del calcio avranno tuttavia la possibilità di seguire Atletico Madrid Juve in streaming live su Sky Go, il servizio del satellite di Murdoch riservato esclusivamente a tutti coloro che hanno già sottoscritto un abbonamento. In questo modo potranno vedere la partita d’esordio della Vecchia Signora in Champions League su pc, tablet e smartphone.

Probabili Formazioni Atletico Madrid Juve

Queste le probabili formazioni con cui Juve ed Atletico Madrid scenderanno in campo alle ore 21:00 al Wanda Metropolitano per il loro esordio nella fase a gironi di Champions League questa sera, mercoledì 18 settembre 2019:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi; Vitolo, Koke, Thomas, Saul; Diego Costa, Joao Felic. All. Simeone.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Arbitro: Makkelie (Olanda).

