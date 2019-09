Atletico Madrid Juventus formazioni ufficiali, prima giornata Champions League, fase a gironi. Le scelte di Maurizio Sarri e Diego Simeone sorprendono.

Nonostante la lista degli infortunati sia piuttosto lunga, entrambi i club questa sera fanno scendere in campo formazioni ufficiali davvero di tutto rispetto. Sia Maurizio Sarri, in campo dopo la polmonite, sia Diego Pablo Simeone hanno fatto scelte forzate ma per certi versi sorprendenti per questo esordio in Champions League.

Atletico Madrid Juventus Formazioni Ufficiali: Sarri rilancia Bernardeschi titolare

A differenza di quello che si pensava nelle scorse ore, Federico Bernardeschi sarà il titolare nel tridente offensivo insieme ai soliti Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, mentre a centrocampo è ballottaggio fino all’ultimo minuto tra Pjanic e Bentancur, con il primo favorito che è riuscito a scalzare il secondo sebbene non sia al meglio.

Tra le fila dei Cholchoneros, leggendo le formazioni, troviamo un grande assente annunciato: Alvaro Morata. Al suo posto ci sarà Diego Costa accanto al fenomeno Joao Felix.

Atletico Madrid (4-3-1-2): Oblak; Trippier, Savic, J. Gimenez, Lodi; Koke, Thomas, Saul Niguez; Lemar; Diego Costa, Joao Felix. All. Simeone. A disp. Adan, Hermoso, Arias, Herrera, Vitolo, Correa, M. Llorente.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri. A disp. Buffon, Rugani, Demiral, Bentancur, Rabiot, Cuadrado, Dybala

